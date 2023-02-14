Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 2 kişi uyuşturucuyla yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde yapltığı asayiş uygulamasında bir taksiyi durdurdu.
Taksideki H.Y ile Y.A'nın üst aramasında 150 gram esrar ele geçirildi.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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