Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı’ya gelen depremzedelerin yaraları sarılıyor
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un eşi ve Kızılay gönüllüsü Funda Varol, Ağrı’ya gelen depremzedelerle bir araya geldi.
Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Hatay’dan Ağrı’ya gelen 6 kişilik Güner ailesi Vali Varol’un eşi ve Kızılay gönüllüsü Funda Varol tarafından ziyaret edildi.
Kızılay tarafından aileye psikososyal ve ayni yardımın yanı sıra Ağrı Valiliği tarafından nakdi destek sağlanacak.
Etiketler: Ağrı Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 03:32
- 03:03
- 02:48
- 02:23
- 01:35
Sıradaki Haber
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 337 depremzede misafir ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz