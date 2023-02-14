Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Hatay’dan Ağrı’ya gelen 6 kişilik Güner ailesi Vali Varol’un eşi ve Kızılay gönüllüsü Funda Varol tarafından ziyaret edildi.



Kızılay tarafından aileye psikososyal ve ayni yardımın yanı sıra Ağrı Valiliği tarafından nakdi destek sağlanacak.