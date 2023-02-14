Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek olunduğu, yaraları sarmak için tüm olanakların seferber edildiği belirtildi.

Bölgeden gelen depremzedelerin, Cadde 54'teki konaklama alanlarının yanı sıra Serdivan'daki otellere ve vatandaşlarla koordineli olarak belirlenen evlere yerleştirildiği aktarılan açıklamada, depremzedelerin tüm gereksinimlerinin Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından karşılandığı kaydedildi.

Şimdiye kadar ilçeye gelen 337 depremzedenin Serdivan'da misafir edildiği bildirilen açıklamada, depremzedelerin barınma, gıda, giyim, yakacak, mobilya, oyuncak, medikal ve hijyen seti gibi tüm gereksinimlerinin karşılanarak depremin izlerinin silinmeye çalışıldığı vurgulandı.