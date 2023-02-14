Espiye Kaymakamı Taner Tengir, belediye işbirliğinde 30 tır yardım malzemesinin deprem bölgelerine ulaştırıldığını söyledi.

Yardımların sevklerinin devam ettiğini belirten Tengir, Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de soba üretiminin devam ettiğini aktardı.

Tengir, 200 sobanın imalatının tamamlandığını, okulda yine çadır dikimine de başlanacağını sözlerine ekledi.