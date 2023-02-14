Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Espiye'de öğretmenler depremzedeler için soba üretiyor
Giresun'un Espiye ilçesinde Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince depremzedeler için soba imalatı yapılıyor.
Espiye Kaymakamı Taner Tengir, belediye işbirliğinde 30 tır yardım malzemesinin deprem bölgelerine ulaştırıldığını söyledi.
Yardımların sevklerinin devam ettiğini belirten Tengir, Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de soba üretiminin devam ettiğini aktardı.
Tengir, 200 sobanın imalatının tamamlandığını, okulda yine çadır dikimine de başlanacağını sözlerine ekledi.
Etiketler: Giresun
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