AFAD'dan sorumlu Vali Yardımcısı Bayram Gale başkanlığında eski valilik binasında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Gale, deprem bölgesinde kuru gıda ihtiyacı olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Valimiz Tuncay Sonel ile sürekli irtibat halindeyiz. Sayın Valimiz bize, deprem bölgesinde en çok kuru gıdaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bugün itibarıyla deprem bölgesi için kuru gıda teminine çalışacağız. Tüm yardımsever hemşehrilerimizle depremzede vatandaşlarımızın kuru gıda ihtiyacını karşılamak için seferber olacağız. Toplayacağımız kuru gıdaları Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde ve gerekirse iç kesimdeki ilçelerimizde temin edeceğimiz depolarda muhafaza edeceğiz. Deprem bölgesinden talep geldiğinde bu depolardaki kuru gıdaları tırlara yükleyerek deprem bölgesine göndereceğiz.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin, kuru gıdayı kendileri temin ederek Ordu Valiliğinin Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki depolara teslim edebileceklerini aktaran Gale, arzu edenlerin Ordu Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Ordu Kamu Hizmetlerini ve Sosyal Hayatı Destekleme Derneğinin Vakıfbank Ordu Şubesindeki IBAN TR13 0001 5001 5800 7285 9921 36 nolu hesabına nakdi bağışta bulunabileceğini kaydetti.

Gale, deprem bölgesinden kendi istekleriyle ayrılıp başka illere giden depremzedelerden 2 bin 232'sinin Ordu'da otellere, kamu misafirhanelerine ve kendi imkanlarıyla buldukları evlere yerleştirildiğini belirterek, kentte gelen depremzedelere, AFAD İl Müdürlüğüne kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan kararla tüm meclis üyelerinin 3 oturum ücretini depremzedelere bağışladığı bildirildi.