Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Kırgız Devlet Televizyonu (KTRK) arasında imzalanan protokolle, iletişim fakültesi, medya merkezi MEDIAMANAS ve KTRK arsasındaki iş birliğinin aratarak devam etmesi amaçlanıyor.

KTRK'da düzenlenen imza töreninde eski Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı olan KTRK Genel Müdürü Kayrat İmanaliyev, Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, İletişim Fakültesi öğretim elemanları Doç. Moldoseyit Mambetakunov, Dr. Meerim Artışeva ve MEDIAMANAS Müdürü Dr. Bülent Namal yer aldı.

İmza töreninden önce KTRK’nin stüdyoları gezildi, Kurum faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Genel Müdür Kayrat İmanaliyev, Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev’e Kanalın şeref madalyasını takdim etti.

Kayrat İmanaliyev, Rektör Alpaslan Ceylan’a, Türk Dünyası’na 25 yıldır başarıyla hizmet ettiği için Manas Plaketi de armağan etti.

İletişim Fakültesi çok sayıda başarılı medyacı yetiştiriyor

KTRK’de ve Kırgızistan’ın önde gelen medya kuruluşlarında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu çok sayıda başarılı medyacı çalışıyor.

Öğrenciler Üniversitenin sağladığı geniş imkanlar ve İletişim Fakültesinin nitelikli akademisyenleri ile iletişim alanında en iyi şekilde yükseköğrenim görüyor.

Öğrenciler ayrıca öğrenimleri boyunca Üniversitenin Medya Merkezi MEDIAMANAS’ın bütün ülkeye yayın yapan Manas Radyosu ile Manas Televizyonu’nda, profesyonel ortamda pratik yapma imkanı buluyor.