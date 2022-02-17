Katma değer vergisi (KDV) indirimi konut sektörüne de uygulanacak.

KDV yükünün konut sektöründe azaltılması için de gerekli adımlar atılacak. Bu kapsamda 150 metrekarenin üstündeki konutlarda yüksek kdv yükü düşürülecek.

Mevcut sistemde konutlarda KDV sistemi 150 metrekareye kadar yüzde 1 ila 8 oranında uygulanıyor. 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda ise KDV direkt yüzde 18 üzerinden belirleniyor. Bu yüksek KDV yükü de tüketici ve sektör temsilcilerinin şikayetine neden oluyor.

"Tüketici fahiş bir fiyat artışıyla karşılaşmayacak"

Yeni modelde ikili KDV sistemi aynı anda uygulanacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Abdulkadir Develi, "Mesela evimiz 160 metrekare, alacağımız konutun 150 metrekarelık kısmı için yüzde 8’lik, kalan kısmı için yüzde 18’lik bir KDV durumu söz konusu olacak. Burada tüketici de birdenbire 160 metrekare çıktığı zaman çok yüksek bir fahiş bir artış ile karşı karşıya kalmayacaktır" dedi.

"Sektör canlanabilir, fiyatlarda düşüş oluşturabilir"

Develi, atılacak bu adımın sektöre nasıl yansıyacağı sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Özellikle 150 metrekare yukarısı olan konutlar için ciddi bir motivasyon oluşturabilir ve fıyatlarda bir düşüş de aynı zamanda oluşturabilir. B en sektörün canlanmasını, özellikle de ülke ekonomisine pozitif bir etkı sağlayacağı kanısındayım."

Kentsel dönüşümdeki yüzde 1'lik uygulamanın da devam etmesi bekleniyor. Yapılacak yeni düzenlemede tapu harçlarının da düşürülmesi planlanıyor.