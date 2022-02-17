Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yeni adımlar atılacak. Cezalar artırılacak, saldırganlara iyi hal indirimi kaldırılacak. Adalet Bakanlığı "acil" koduyla çalışmayı başlattı.

Düzenleme ile mahkemede kıyafet nedeniyle verilen iyi hal indirimi ortadan kalkıyor. Sanığın mahkeme salonundaki olumlu tavrı verilen kararı etkilemeyecek.

Cezalar artırılacak

Kadına karşı işlenen şiddet olaylarında cezalar da ağırlaştırılacak. Kadınların en büyük şikayet konusu olan ısrarlı takibin cezası artırılacak. Bu yöndeki şikayetler daha yakından takip edilecek. Sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı etkili önlemler alınacak.



Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkacak. Adalet Bakanlığı, kadına şiddette cezayı artıran düzenleme getiriyor.https://t.co/tyEPY6kuZj pic.twitter.com/M9EB1ZBlr2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 17, 2022

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı ile hızlandırılan düzenlemenin mart ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi bekleniyor.