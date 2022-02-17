Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YDS başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Aygün, başvuru tarihlerini de açıkladı.

YDS artık 81 ilde uygulanacak.

Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz.Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS’yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz.

Adaylarımıza hayırlı olsun. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) February 17, 2022

Aygün'ün paylaşımları şöyle:

"Değerli adaylarımız, 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-YDS/1 başvuru kılavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.

YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz.Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."

YDS ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

YDS başvuru ücreti: 185 TL

• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

• Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

• İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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