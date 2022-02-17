Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları başladı. Başvurular 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınacak.

2022 YKS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

YKS 2022 başvursu için tıklayınız.

HES kodu zorunlu



Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, sitede yer alan “e-Devlet ile Kayıt Ol” seçeneğine tıklayacaklar. e-Devlet şifresi ile kayıt olan adaylar, sistemdeki tüm işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, “Yeni Başvuru Yap” seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Başvurularda HES kodu istenecek.



2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

2022 YKS ücretleri ne kadar?

Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

YKS 2022 başvuru kılavuzu için tıklaynız.