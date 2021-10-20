Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor
[Fotoğraf: AA]
Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı Malatya'daki kayısı ağaçları, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe büründü.
Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte sonbaharla birlikte ağaçlarda oluşan güzel görüntüler drone ile görüntülendi.
Malatya'nın en büyük gelir kaynağının başında gelen kayısı ağaçlarının sararan yaprakları, adeta görsel şölen sunuyor.
Kayısı bahçeleri, ilgi çekici görüntüsüyle doğal stüdyoyu andırıyor.
Etiketler: Malatya Tarım Üretimi
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