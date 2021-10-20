Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, trafiği rahatlatmak için hayata geçirilen projeler kapsamında, Etimesgut'ta trafik yoğunluğunu azaltması öngörülen bağlantı yolu çalışması tamamlandı.

Gidiş-geliş 6 şeritten oluşan Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı ile Sincan-Etimesgut bölgesindeki trafiğin rahatlaması, Yapracık bölgesden merkeze ulaşımın kolaylaşması hedefleniyor.

6 bağlantı kolu bulunan 8 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu projesi için 110 bin ton asfalt imalatı yapıldı, 8 kilometre oto korkuluk kullanıldı, 15 kilometre yol çizgisi çizildi.

Öte yandan, projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu'nu bağlayan 3 gidiş 3 geliş şeritten oluşan bağlantı yolunu 72 milyon TL maliyetle tamamlayıp kullanıma açtık. Kent trafiğimize nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçirip Ankara'mızda konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kuruyoruz." ifadelerini kullandı.