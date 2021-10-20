İlçede iki çocuk annesi Dilek Elibol (35), bir çocuk annesi Ayşegül Arslan (33) ve Selma Pekşen (26), atık mısır kabuklarını değerlendirmek için süs eşyası yapmaya başladı.

Kabuklardan minik bebekler, tokalar, taçlar da yapan kadınlar, ürünleri sosyal medya üzerinden satarak gelir elde etmeye başladı.

Ayşegül Arslan, AA muhabirine, işletme bölümü mezunu olduğunu ve çalışmadığını söyledi.

Evde üretim yapabileceği konuları internette araştırırken atık malzemeleri dönüştürmeye karar verdiğini belirten Arslan, iki arkadaşıyla fikrini paylaşınca onların da kendisini desteklediğini anlattı.

Böylece, bulundukları bölgede hayvan yemi olarak kullanılan, yakılan ya da çöpe atılan mısır kabuklarının dönüşüm yolculuğunun başladığını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Mısır kabuğunu dönüştüreceğimizi fark ettiğimizde bize bir iş imkanı doğdu. Üniversite mezunuyum ama ev hanımıyım. Şu an yaptığımızı işim olarak görüyorum ve çok severek yapıyorum. Bence herkes sevdiği işi yapmalı. Mısır kabuğundan yaptığımız çalışmaları doğaya bir geri dönüşüm olarak görüyorum ve dünyanın da bu tarz dönüşümlere ihtiyacı olduğu bir dönemden geçtiğini düşünüyorum. Bu işi çok severek ve önemseyerek yapıyorum."

İki çocuk annesi Dilek Elibol da atılan mısır kabuklarını değerlendirerek çok güzel ürünler ortaya çıkardıklarını ve ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

Selma Pekşen ise mısır kabuklarını sanata dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Biz 3 arkadaş internetteki araştırmalarımız sonucu mısır kabuğunun dönüştürebildiğini öğrenince birlikte bunu yapmaya karar verdik. Beraber biblo, takı ve nişan tepsisi, gelin taçları üretmeye başladık. Yaptığımız bu ürünleri sosyal medya hesabımız üzerinden satıyoruz. Arkadaşlarım ev ekonomilerine katkı sağlarken ben de harçlığımı buradan çıkarıyorum." diye konuştu.