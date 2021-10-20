Köyündeki çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için meyve kasasından "langırt masası" yapan Elazığlı üniversite öğrencisi Ensar Gürsul, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle çocukların langırt ve tenis masasına, spor malzemelerine ve zeka oyunlarına kavuşmasına vesile oldu.

Baskil ilçesinin Deliktaş köyünde yaşayan 20 yaşındaki Gürsul, köyün engebeli bir arazide bulunması nedeniyle oyun alanı bulamayan çocukların televizyon karşısında vakit geçirmemelerini ve sosyalleşmelerini sağlayacak bir oyun aleti yapmaya karar verdi.

Gürsul, plastik kasa, dut ağacı dalı, çivi, pet şişe kapağı ile "langırt masası" tasarladı, top olarak da ceviz kullandı. Çocukları bir araya getiren Gürsul, onlara langırt oynamayı öğretti.

İlkel "langırt masası"nda çocukların büyük bir sevinçle ve heyecanla oynadığını gören Gürsul, o anları cep telefonu ile kaydederek, başka köylerde yaşayan çocuklar için ilham olması amacıyla sosyal medyada paylaştı.

Büyük ilgi gören paylaşım yurt içinden ve yurt dışından hayırseverleri harekete geçirdi.

Gönderilen yardımlarla Hak İnsani Yardım Derneğinin temin ettiği langırt ve tenis masası, spor malzemeleri ve zeka oyunları köydeki çocuklara ulaştırıldı.

Kavuştukları oyunlarla eğlenceli zaman geçiren çocukların yüzü gülüyor.

"Yaptığım oyun aletiyle sosyalleşsinler istedim"

Gürsul, AA muhabirine, plastik meyve kasasıyla yaptığı "langırt masası"nı hayal gücünü kullanarak hazırladığını söyledi.

Köydeki çocukların bu ve benzeri oyunlarla oynamasının pek mümkün olmadığını dile getiren Gürsul, "Çocuklar ödevlerini yaptıktan sonra ya televizyon izliyor ya da babalarının telefonlarıyla oynuyorlar. Çocuklar yaptığım oyun aletiyle sosyalleşsinler, bir araya gelip sohbet etsinler istedim. Teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için oyun aleti yaptım." dedi.

Gürsul, ilkel de olsa yaptığı "langırt masası"nın çocukların büyük beğenisini topladığını, onları mutlu ettiğini vurguladı.

Çocukların eğlenirken çektiği bir görüntüyü başkalarına da ilham olması için sosyal medyada paylaştığını belirten Gürsul, görüntünün takipçilerinden büyük beğeni gördüğünü kaydetti.

Ensar Gürsul, hayırseverlerin yardımlarıyla Hak İnsani Yardım Derneğinin temin ettiği armağanların köye ulaştığını ifade ederek, "Köye sürpriz bir şekilde oyun aletleri geldi. Çocuklar bu imkanlara kavuştukları için çok mutlu ama bu malzemeler için kapalı bir alan da lazım. Bunun yapılması da çok önemli." diye konuştu.

Hayırseverlere teşekkür

Hak İnsani Yardım Derneği Elazığ Temsilcisi Ali Şimşek, Ensar Gürsul'un yaptığı paylaşımın ardından hayırseverlerin harekete geçtiğini söyledi.

Gürsul'un köy çocukları için gösterdiği bu çabaya seyirci kalmayarak kendileri ile iletişime geçen hayırseverlerin yardımlarıyla çocuklara tenis masası, langırt, spor malzemeleri ve zeka oyunları aldıklarını aktaran Şimşek, çocukların sevinçlerine ortak olduklarını dile getirdi.

Şimşek, tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Çocuklardan Zeynep Gürsul, daha önce ders dışındaki vaktini televizyon izleyerek geçirdiğini, şimdi ise arkadaşlarıyla langırt oynayarak, eğlenceli zaman geçirdiğini söyledi.

Köyde yaşayan çocuklar olarak oyun alanlarına ihtiyaç duyduklarını belirten Gürsul, "Ensar ağabeyimiz bize kasadan langırt yaptı. Büyüklerimiz de bize gerçek langırt ve tenis masası getirdi, herkese teşekkür ediyoruz. Yeni langırt masamız daha güzel." ifadelerini kullandı.

Semih Gürsul da daha önce masasını televizyonda gördüğü langırtı köylerinde oynuyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.