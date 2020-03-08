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Malatya'da yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da, üç katlı binanın teras katından yaslandığı balkon duvarının yıkılması sonucu düşen kadın hayatını kaybetti.
Malatya, Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'nde 3 katlı binanın teras katındaki balkon duvarına yaslanan Zeynep Şavur (66), duvarın yıkılması sonucu düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Şavur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin arından Şavur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
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