Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kaçakçılık operasyonlarına 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da iki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2 operasyon düzenlendi.
Ekipler, 28 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron, 27 bin 495 deste sigara sarma kağıdı, 72 bin 200 dal boş makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Etiketler: Malatya Kaçakçılık Makaron
Sıradaki Haber
Erzincan'da ayçiçeği, patates ve mısır hasadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz