Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde bu sene kuraklığa rağmen ekilen ürünlerde rekolte kaybı yaşanmadı.

Çayırlı’da emek veren çiftçiler ayçiçeği, patates ve mısır hasadını sürdürüyor.

Vali Mehmet Makas, Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen ile ilçede hasat çiftçileri ziyaret etti.

Vali Makas, bu yılki hasadın verimli olup olmadığı hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, bereketli bir hasat dönemi diledi.