Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 07:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzincan'da ayçiçeği, patates ve mısır hasadı
Türkiye'de tarım ve hayvancılık açısından önemli kentler arasında yer alan Erzincan’da, ayçiçeği, patates ve mısır hasadı sürüyor.
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde bu sene kuraklığa rağmen ekilen ürünlerde rekolte kaybı yaşanmadı.
Çayırlı’da emek veren çiftçiler ayçiçeği, patates ve mısır hasadını sürdürüyor.
Vali Mehmet Makas, Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen ile ilçede hasat çiftçileri ziyaret etti.
Vali Makas, bu yılki hasadın verimli olup olmadığı hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, bereketli bir hasat dönemi diledi.
Etiketler: Erzincan Tarım Üretimi
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