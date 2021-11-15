Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kaçak 46 bin 640 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da kaçak 46 bin 640 makaron ve 945 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İsmetiye Mahallesi'nde bir şüphelinin kaçak makaron ve sigara kağıdı sattığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 46 bin 640 makaron ve 945 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Zanlı hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Malatya Kaçakçılık
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