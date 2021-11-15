Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 31-38. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun İzmir istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde soldaki 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü devam ediyor.
Aksaray-Ulukışla-Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerinde Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Tortum-Uzundere yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bartın-Safranbolu yolunun 5-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Ardahan-Çıldır yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.