Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Urla'da kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye, toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.
Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çeşmaaltı'ndaki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Kumar oynamada kullanılan malzemelere el konurken, 8 şüpheliye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir
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