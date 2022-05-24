Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da jandarmanın bulduğu kulaklı orman baykuşu yavruları korumaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Pütürge ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepehan Mahallesi'nde devriye görevi sırasında 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu buldu.
Ekipler, bakım ve rehabilitasyonlarının yapılarak doğal yaşam alanlarına bırakılması için kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Etiketler: Malatya Jandarma Genel Komutanlığı
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