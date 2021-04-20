Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da jandarma Covid-19 denetimi yaptı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince denetim yapıldı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte Kovid-19 denetimlerini sürdürdü.
Malatya Organize Sanayi Bölgesi girişinde oluşturdukların kontrol noktasında işçi servislerini kontrol eden ekipler, durdurdukları araçlarda maske ve mesafe ile HES kodu denetimi gerçekleştirdi.
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