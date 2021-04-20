Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte Kovid-19 denetimlerini sürdürdü.

Malatya Organize Sanayi Bölgesi girişinde oluşturdukların kontrol noktasında işçi servislerini kontrol eden ekipler, durdurdukları araçlarda maske ve mesafe ile HES kodu denetimi gerçekleştirdi.