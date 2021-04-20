Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Fahri K. idaresindeki otomobil ile atık kağıt toplayıcısı Ömer Ö. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan Ömer Ö. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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