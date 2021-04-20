Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da reçetesiz ilaç ve sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da 2 bin 504 reçetesiz ilaç ve 95 litre sahte içki ele geçirildi, baba ve oğlu gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, reçetesiz ilaç ve sahte içki bulundurulduğu belirlenen E.Y. ve babası A.Y'nin 3 adresinde arama yaptı.
Adreslerde, 2 bin 504 reçetesiz ilaç, 95 litre sahte içki ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli baba ve oğlu gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki
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