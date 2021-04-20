İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, reçetesiz ilaç ve sahte içki bulundurulduğu belirlenen E.Y. ve babası A.Y'nin 3 adresinde arama yaptı.

Adreslerde, 2 bin 504 reçetesiz ilaç, 95 litre sahte içki ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli baba ve oğlu gözaltına alındı.