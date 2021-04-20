Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, F.G'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 28 kök Hint keneviri ele geçirildi, F.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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