Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kocaeli ve Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay ile sözleşmesi feshedilen 1 uzman jandarma ve 2 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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