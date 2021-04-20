Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği kent genelinde kumar oynatılan yerlere ve kumar makinelerine yönelik uygulama yaptı.

Kıraathaneye çevrilen bir ofiste kumar oynatıldığı tespit edilerek adli ve idari işlem yapıldı. Ruhsatsız olarak işletilen bir kıraathanede ise sigaramatik diye tabir edilen kumar makinesine el konulurken iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

Ayrıca denetimlerde, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kapalı olması gereken işyerleri yasağına uymayan 4 kıraathanenin faaliyetlerine son verilerek idari işlem uygulandı. Sokağa çıkma yasağına uymayan 12 kişiye ise 5 bin 124 lira idari para cezası uygulandı.