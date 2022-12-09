Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 05:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Malatya’da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Koşu Mahallesi’nde 23.20 sıralarında meydana geldi.
Yüzüncü Yıl Caddesi üzerinde seyreden O.Ç. yönetimindeki otomobil ile R.A. idaresindeki ticari araç çarpıştı. Araç sürücüleri ile M.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan M.A.’nın hayati tehlikesi sürüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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