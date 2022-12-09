Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kaçak içki, sigara ve elektronik sigara ele geçirildi
Trabzon'da düzenlenen kaçak içki, sigara ve elektronik sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, S.M. ve A.G.'ye ait çanta ve poşetlerde yapılan aramalarda, 90 paket gümrük kaçağı elektronik sigara, 740 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Trabzon
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