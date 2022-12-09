Sinop Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Feridun Delen, firmaların yoğun ilgileri sonucunda Organize Sanayi Bölgesi'nde yer sıkıntısı yaşanmaya başlandığını dile getirdi.

Son 4-5 yıl içinde Sinop'a yoğun bir yatırım talebi olduğunu vurgulayan Delen, şöyle konuştu:

"Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde şu an itibarıyla hiç boş yer kalmadı. Dolu parsellerin 39'unda üretim yapılıyor, 16'sında ise inşaat süreci devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yan tarafında bulunan 84 hektarlık alanla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili sanayi yönetimince altyapı çalışmaları yani jeolojik değerlendirmeler tamamlandı. Yer seçimi yönetmeliği kapsamında talepler toplanıyor. Bununla ilgili duyurular yapılıyor. Yeni alanda düzenlenecek olan yeni Organize Sanayi Bölgesi için müracaat yaparak tahsis isteyen 10 civarında şirket bulunuyor. Bu sayı 20 civarına ulaştığı zaman Bakanlığa bu talepler iletilecek."