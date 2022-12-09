Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı, burada yaptığı konuşmada, erken tanı ve müdahalenin özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda akademik başarı için kilit nokta olduğunu söyledi.

Özgül öğrenme güçlüğünün tek tedavisinin eğitsel müdahale olduğunu belirten Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Burada diğer önemli ayak ise çocukların zayıf yönlerinin belirlenmesinin ardından veya eş zamanlı olarak aynı zamanda güçlü yönlerinin de belirlenerek desteklenmelerinin, öğrenme güçlüğü olan çocuğun yüksek yararına olacağını düşünmekteyim. Bu noktada ise projemiz bu amacımızı gerçekleştirmek üzere devreye girmektedir."

Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Hüseyin Demir ise amaçlarının farkındalık yaratarak öğrenme güçlüğü çeken çocuklara destek vermek olduğunu kaydetti.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, yaptığı bilgilendirme sunumunda, projenin hedef kitlesinin 99 ortaokul ve 59 ilkokul tanılı öğrenci olduğunu ifade etti.

Öğrencilere "Ben de başarabiliyorum." duygusunu yaşatabilmeyi amaç edindiklerini dile getiren Şirin, "Gelişmiş ülkelerde bütün hedef grup tarandığı için yüzde 5 ila 15 arasında disleksili çocuk var. Bizde yüzde 1'ler seviyesinde. Bu da daha henüz herkesi taramadığımızdan dolayı" dedi.

Kastamonu Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kastamonu Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğindeki projeyle özgül öğrenme güçlüğü tanısı tespit edilen öğrenci ve ailelerine çeşitli eğitimler verilmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerin sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanacağı çocuklar, resim, müzik, spor ile akıl ve zeka oyunları branşlarında yetenek taraması yapılarak güçlü oldukları alana yönlendirilecek. Ayrıca Türkçe ve matematik alanlarında da çocuklar ve ailelerine eğitimler verilecek.