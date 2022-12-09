Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü
[Temsili fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekarlık alanda zarar oluştu.
Söğütlügöl Mahallesi Çörtük mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 2 dekarlık ormanlık alan zarar gördü
Etiketler: Osmaniye
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