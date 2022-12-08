Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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