Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
[AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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