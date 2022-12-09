İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri'nce kasım ayında yapılan huzur uygulaması denetimlerinde, 1157 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldı.

Denetim kapsamında 97 aracı kontrol eden ve üst araması yaptıkları şahıslar üzerinden bir miktar esrar, kokain, uyuşturucu hap, metamfetamin ile tabanca ve 43 maksat dışı bıçak ele geçiren güven timleri, çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs ile hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.