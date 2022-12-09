İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Açık Ceza ve İnfaz Kurum'undan bir yıl önce firar eden A.S.'nin kent merkezindeki evinde saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan ve hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.