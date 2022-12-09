Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 05:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta açık cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Açık Ceza ve İnfaz Kurum'undan bir yıl önce firar eden A.S.'nin kent merkezindeki evinde saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan ve hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Yozgat
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