Malatya’da Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler dolu dolu geçiyor. Gençlik Haftası nedeniyle Bayrak Yürüyüşü yapıldı.

İnönü Üniversitesi Mehteran takımının gösterileri ile Öğretmen evinin önünden başlayan Bayrak Yürüyüşü, Malatya Park AVM önüne kadar devam etti. Bayrak Yürüyüşü vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Bu arada, Gençlik Haftası nedeniyle Şehir Turu etkinliği yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi Tur Araçlarıyla, Şehir Turu etkinliği düzenlenip ilgi gördü. Şehir turu esnasında vatandaşlara Türk Bayrağı ve şapkalar hediye edildi.

Gençlik Haftası nedeniyle, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs akşamına kadar etkinliklerin devam edeceği kaydedildi.



