Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'daki menderesler bahar renklerine büründü
[Fotoğraf: A]
Ağrı'da kışın karla kaplı olan menderesler, ilkbaharın renklerine bürünerek ayrı bir güzelliğe kavuştu.
İl merkezine bağlı Yukarı Ağadeve köyü yakınlarındaki vadinin içerisinde bulunan menderesler, eriyen kar sularının ardından canlanan doğayla baharın güzelliklerini yansıtıyor.
Yeşilin farklı tonları ve çiçeklerle güzel manzaralar oluşturan kilometrelerce uzunluktaki menderesler, AA ekibince dronla görüntülendi.
Etiketler: Ağrı
Son Haberler
- 16:26
- 16:20
- 16:17
- 16:16
- 16:15
Sıradaki Haber
Elazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz