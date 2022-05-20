Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AUZEF sınav tarihleri...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları haziran ayında yapılacak.
AUZEF final sınavları 4 Haziran ve 5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen ara sınava ait sınav giriş belgeleri 12 Nisan’da açıklanmıştı.
Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alınacak.
AUZEF final sınavları hangi tarihte?
2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
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