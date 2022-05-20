Vali ve Belediye Başkan Vekili Canalp'ı, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük ile belediye birim müdürleri karşıladı.

Daha sonra Belediye Toplantı Salonu'na geçen Canalp, belediyenin yürüttüğü çalışmalar, biten, devam eden ve planlanan projeler ile ilgili birim müdürlerinden brifing aldı.