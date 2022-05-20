Öğrenci ve mühendislerden oluşan yaklaşık 100 kişi, etkinliğin ödül töreninin ardından şehir merkezinde dolaştı. Kentin önemli lezzetlerinden tescilli büryan kebabını tadan grup, daha sonra tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etti.

Rehberler eşliğinde Botan Vadisi Milli Parkı sınırlarında yer alan Rasılhacar (Deliklitaş) bölgesinden Botan Çayı manzarasıyla fotoğraf çektiren öğrenci ve mühendisler, daha sonra Tillo ilçesinde Kaletül Üstat Tepesi'ni gezdi.

Tillo merkezinde 258 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi hakkında bilgi alan grup, türbeyi de ziyaret etti.

Doğal güzelliklere hayran kaldılar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Aydoğdu, AA muhabirine, "Yol optimizasyonu" kategorisinde arkadaşı Necat Kılıçarslan ile birinci olduklarını ifade etti.

Yarışmaya internetten başvurduklarını dile getiren Aydoğdu, "HAVELSAN yarışmasına arkadaşımla birlikte katıldım. Yarışmada birinci seçildik. Gayet güzel bir çalışma oldu." dedi.

Siirt'in ve Anadolu'nun değişik yerlerini gezdiklerini aktaran Aydoğdu, "Malatya, Diyarbakır ve Siirt gayet güzel ve farklı yerler, doğa harikalarını gezdik. Burada Botan Vadisi beklediğimizden çok daha fazla güzeldi. Siirt'te böyle yerlerin olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

"Liman MYS (merkezi yönetim sistemi)" kategorisinde arkadaşı Altay Şimşek ile birinci olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Muhammed Emrullah Cirit de yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini anlatarak, "Bütün süreç çok iyi geçti. Birinci olacağımızdan emin değildik. Şu an Siirt'teyiz. Gerçekten büryan kebabının çok güzel bir lezzeti vardı. Botan Vadisi çok güzel doğa harikası. Ulu Cami'ye geçtik, tarihi eski bir cami." ifadelerini kullandı.

"Doğal dil işleme" kategorisinde arkadaşı Emre Külah ile birinci olan ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencisi Yusuf Mücahit Çetinkaya da yarışmada kendilerine imkan tanıyan HAVELSAN'a teşekkür etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ali Ahmet Taşkesen, 16 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkan trende 3 farklı kategoride çözümleri ve kodlarını geliştirdiklerini anlatarak, gezdikleri tarihi ve turistik yerleri çok beğendiklerini aktardı.

AYBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Semih Karacaoğlu da HAVELSAN'ın düzenlediği etkinliğin çok faydalı olduğunu kaydetti.