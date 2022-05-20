Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf:AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 4 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu
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