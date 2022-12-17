Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Kale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü tedavi altına alındı.
Mithat Karataş yönetimindeki kereste yüklü traktör, Tepebaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altında çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı.
Etiketler: Malatya
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