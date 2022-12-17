Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da bir iş yerine silahla ateş açıldı
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir iş yerine silahla ateş açan şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.
Muratpaşa Mahallesi Vaniefendi Caddesi'ndeki bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu iş yerinin camları kırılırken, yaralanan olmadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Aynı iş yerine dün de silahla ateş açıldığı öğrenildi.
Etiketler: Erzurum
Son Haberler
- 16:57
- 16:38
- 16:31
- 16:22
- 16:20
Sıradaki Haber
Samsun'da şarampole devrilen araçtaki bir kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz