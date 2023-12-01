Malatya’da deprem konutları teslime hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı kentlerde biri olan Malatya’da kentin yeniden imar ve ihyası için çalışmalar aralıksız sürüyor.



Depremlerde yapı stokunun yüzde 70’i hasar gören Yeşilyurt ilçesinde ise yapımı tamamlanan 4 bin kalıcı konutun hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.



“Yoğun gayretli bir çalışma var”



Yeşilyurt genelinde yapımı tamamlanan 4 bin konutun Aralık ayında hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını kaydeden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İkizce bölgesindeki toplu konutlarda hummalı bir çalışma var. Konutların yıl sonuna yetiştirilmesi için çok hızlı bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma ve gayretler bizleri de çok mutlu ediyor. Aralık ayında içerisinde yavaş yavaş teslimatlar başlayacak. Diğer taraftan da altyapı çalışmaları içinde yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Bizler de kurum olarak işlerin daha da kolaylaştırılması için gerekli lojistik desteği sağlıyoruz” dedi.



“Aralık ayında 4 bin kalıcı konutu teslim edeceğiz”



Tamamlanan kalıcı konutların hak sahiplerine teslim edilmesinin kentte hayatın normale dönmesi noktasında önemli bir adım olacağını aktaran Çınar, ”Aralık ayında 4 yapımı tamamlanan 4 bin konutu hak sahiplerine ile buluşturmaya çalışacağız. Konutların teslimi şehrin normalleşmesine katkı vererek kent dışına çıkış yapan vatandaşlarımızın geri dönüşünü de sağlayacaktır. Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkı verenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.