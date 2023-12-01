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Güncel
AA 01.12.2023 11:40

Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona hazır

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarından Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yılbaşı rezervasyonları, karın önceki yıllara göre daha erken yağmasıyla yüzde 80'e ulaştı.

Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona hazır

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında 1991'de kış sporları turizm merkezi ilan edilen kayak merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Kayak sezonunun aralıkta başlayıp mart sonuna kadar sürdüğü merkezde, 800 ve 600 metre uzunluğunda iki pist bulunuyor. Saatte 750 kişi taşıma kapasitesine sahip, halat uzunluğu 850 metre ve kayak alanı 1,5 kilometre olan teleski, ayrıca saatte 300 kişi taşıma kapasiteli babylift de sporseverlere hizmet veriyor.

Amatör ve profesyonel kayakçıların yanı sıra kızak keyfi sürmek isteyenlerin tercih ettiği merkez, konuklarına Zigana coğrafyasının eşsiz doğasında konaklama imkanı da sunuyor.

Son günlerde aralıklarla etkili olan yağışla hareketliliğin başladığı merkeze gelen yabancı turistler, kar motoru eşliğinde Zigana Dağı'nı keşfetme imkanı buluyor.

"Kar erken yağdığı için beklentimiz yüksek"

Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Abdullah Eroğlu, geçen yıla göre karın bölgeye daha erken yağdığını söyledi.

Yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Eroğlu, "Gerek mekanik, gerekse kar araçlarımızın bakımını yaptık. Şu anda karın yeterli seviyeye gelmesini bekliyoruz. Kar erken yağdığı için yılbaşı beklentimiz yüksek. Kayağın yılbaşına kadar başlayabileceğini düşünüyoruz. Yüzde 80 düzeyinde ön rezervasyonumuz bulunuyor" dedi.

Eroğlu, karla birlikte çevre illerin yanı sıra yabancı turist gruplarının da merkeze gelmeye başladığını ifade ederek, "Yurt dışından rezervasyonlarımız genellikle Körfez ülkelerinden gerçekleşiyor. O bölgelerden gelen insanların da en çok istediği şeylerin başında kar ve doğa oluyor. Kar olduğu sürece talep ve rezervasyonların gerçekleşmesi de yüksek oluyor. Son bir ay içerisinde epey bir durgunluk yaşadık ancak kar yağdığından itibaren ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Özellikle yabancı turistlerin sosyal medyada yaptıkları olumlu paylaşımların katkısını gördüklerinin altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Manzarayı ve kar yağdığında burayı görünce insanlar hiçbir şey yapmasa bile onu izlemesi yetiyor. Bunları da sosyal medya platformlarında paylaşıyor ve devamında gelen insanlar oluyor. Olumlu yönde büyük katkıları oluyor. Konaklama ve yemek anlamında imkan bulunuyor. Kayak, kızak ve snowboard kiralayabiliyorlar. Ayrıca kar motoru ve ATV safarilerimiz bulunuyor. Mevcut yollarda oluşturduğumuz parkurlar var. Bu yollarda sabahları doğaseverler gruplar halinde gezi yapabiliyor"

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