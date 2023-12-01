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Güncel
AA 01.12.2023 11:44

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi öğrencilerle bir araya geldi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi öğrencilerle bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Öğrencileri ziyaret eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, okul yönetimi tarafından okulun genel durumu hakkında bilgi aldı, incelemelerin ardından öğrencilerle kahvaltı yaptı.

Yemekhanede düzenlenen programda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı, "Filistin" ve "Kudüs" konulu şiirler ile ilahiler söyledi.

Geçmişten ibret alıp, geleceğe herkesin kendini iyi hazırlaması gerektiğini ifade eden Çiftçi, "İbn-i Haldun, 'Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer." der. Geçmişimizden ibret almazsak, yaşananları aklımızda tutmazsak, bunlar gelecekte de yaşanacaktır." dedi.

Kendi öğrencilik yıllarında yaşadığı hatıraları öğrencilerle paylaşan Vali Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bizim okuduğumuz yıllarda pansiyonumuzda 200 kişi kalıyordu. Koğuşumuz 50 kişiydi. Bugün hep birlikte sabah kahvaltısını açık büfe olarak yaptık. Bizim zamanımızda iki çeşit kahvaltı ve bir bardak çay alabiliyorduk. Bunları da göz önünde bulundurmalıyız. Bunlar büyük nimet, sıcacık ortamda çok iyi koşullarda okuyorsunuz. Devlet bütün imkanları sizlerin önüne sermiş durumda. Sizlere düşen de bu imkanları değerlendirmek ve kendinizi geleceğe hazırlamaktır."

Çiftçi'nin okul ziyaretine eşi Azime Çiftçi de eşlik etti.

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