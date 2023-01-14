Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi'nde B.G. ile oğlu M.G. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan baba B.G. ile arbede esnasında kolunu aynaya çarparak yaralayan kızı M.G. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.G. polis ekiplerince yakalandı.