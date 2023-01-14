Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da bıçaklı kavga
Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi'nde B.G. ile oğlu M.G. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan baba B.G. ile arbede esnasında kolunu aynaya çarparak yaralayan kızı M.G. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
M.G. polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Malatya
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