Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 05:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da aranan 50 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Kasım tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 50 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Malatya
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