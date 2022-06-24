Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 14 kilo 25 gram esrar, 2 kilo 791 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 562 hap, 29 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan kentteki diğer çalışmalar kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiği, 3 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu
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