Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 kilo 25 gram esrar, 2 kilo 791 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 562 hap, 29 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan kentteki diğer çalışmalar kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiği, 3 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.